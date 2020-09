Mort d'Annie Cordy : "C'est un éclat de rire et un moment de joie de vivre qui disparaît", confie Drucker

publié le 05/09/2020 à 09:20

Annie Cordy, figure de la chanson francophone et artiste complète du music-hall, s’est éteinte vendredi 4 septembre à l’âge de 92 ans. Pendant quelque 70 ans, elle aura marqué le public par sa joie de vivre et sa bonne humeur communicative. Sur RTL, Michel Drucker revient sur la personnalité de la chanteuse et comédienne belge.

"C’est quelqu’un d’exceptionnel dans la mesure où elle était capable de chanter Tata yoyo et de tourner Rue haute avec Mort Shuman, qui est un film bouleversant", se rappelle le présentateur télé. "Elle m’a appris beaucoup de choses, elle est venue dans mes émissions souvent. Elle m’a appris à faire des claquettes, à danser", se rappelle Michel Drucker.

Il se souvient de "quelqu’un qui n’a jamais montré ses tristesses, son désarroi", assure la légende du petit écran. "Elle adorait le public. Je ne l’ai jamais vue triste, je ne l’ai jamais vue sans énergie. C’est un éclat de rire et un moment de joie de vivre qui disparaît", confie Michel Drucker.