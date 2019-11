Monica Bellucci se confie à RTL sur ses débuts au théâtre à Paris

publié le 15/11/2019 à 12:45

Monica Bellucci a choisi RTL pour parler de ses débuts sur les planches, un projet qui s'est monté en deux semaines. Elle lira les lettres et mémoires de Maria Callas au petit Marigny à Paris, du 27 novembre au 6 décembre 2019.

"J’ai dit oui malgré moi, un ‘oui’ qui est sorti de ma bouche comme si je n’avais pas eu le temps de penser tellement j’ai trouvé le projet fascinant et surtout comme cette femme me charme. Ce qui est intéressant par rapport à Callas c’est justement cette dualité entre la diva et la femme, qui a su aimer avec la pureté comme un enfant", démarre Monica Bellucci au micro de RTL. Dans ses lettres, Maria Callas raconte les privations de la guerre, son enfance difficile, ses relations compliquées avec sa mère, sa quête d'excellence : elle veut être la plus grande Norma de tous les temps. Elle raconte aussi sa solitude de Diva adulée, les commérages de la presse, sa fatigue due à l'âge mais aussi ses premiers triomphes.

Ce qui touche aussi Monica Bellucci, c'est la modernité de la Callas, une femme qui a divorcé quand ça ne se faisait pas. Qui a aimé éperdument, d’abord un mari de 20 ans son cadet Giovanni Battista Meneghini et surtout son amant le plus fou : Aristote Onasis.

"Pour moi c’est un vrai saut dans le vide, mais je pense qu’on fait ce métier aussi pour avoir toujours des frissons et c’est sûr que pour moi les planches, ça va être un vrai frisson… Quand on a peur, ça veut dire que l’on est dans la bonne voie", conclut la comédienne.