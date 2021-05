publié le 06/05/2021 à 13:34

Ce sont des larmes de joie pour Amandine Petit. Miss France 2021 a publié mercredi 5 mai une vidéo sur son compte Instagram où elle annonce, très émue, avoir enfin reçu le document qui va lui permettre de s'envoler pour les États-Unis.

"Je viens d'avoir ma réponse pour mon NIE (National Interest Exception, ndlr) ça y est je pars. Voilà comme je vous disais on part mon NIE a été accepté, ce soir on a fait mon départ avec l'organisation Miss France avec toutes les Miss France et voilà cette famille Miss France ça porte toujours bonheur", explique Miss France 2021en fondant en larmes à quelques moments de son départ pour le concours de Miss Univers, le 16 mai prochain. Cela faisait plus d'un mois qu'elle attendait le précieux sésame pour s'envoyer en Floride, où se déroule la compétition.

"À un moment donné tout le monde m'a dit : 'mais Amandine regarde tes mails ça se trouve ça va arriver maintenant' et effectivement c'est arrivé à ce moment-là au moment précis où on a regardé les mails et c'est bon j'ai mon acceptation donc demain je m'envole pour les États-Unis pour représenter la France à Miss Univers", poursuit Amandine Petit dans sa story sur Instagram.

Le 16 mai prochain, Amandine Petit devra éblouir le jury avec, entre autres, une tenue traditionnelle. Miss France 2021 paradera ainsi en Marianne. Fidèle styliste de la jeune femme, le Rouennais Smaïn Boutamtam a dévoilé les croquis de cette tenue "deux-en-un". La Normande apparaîtra dans un premier temps dans "un drapé blanc un peu antique laissant un sein apparent", rapporte LCI. Pas si apparent que cela, puisqu'Amandine Petit dévoilera ensuite un body brodé de cristaux Swarowski, après avoir arraché un scratch. "On ne pouvait pas voir un sein nu non plus", s'est-elle amusée lors d'un live sur Instagram.