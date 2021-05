publié le 13/05/2021 à 15:55

Amandine Petit continue de raconter son aventure Miss Univers à ses abonnés sur Instagram. Le 12 mai, Miss France 2021 s'est illustrée avec une vidéo où elle imite la célèbre pose de Marilyn Monroe, sur l'air de La Vie en rose reprise par Grace Jones.

Dans une robe rose à volants, Amandine Petit tournoie devant la caméra avant de poser en imitant l'actrice de Certains l'aime chaud. Masquée, Miss France 2021 rayonne et éblouit ses abonnés. En quelques heures, la vidéo a dépassé les 70.000 likes et récolté des centaines et des centaines de commentaires d'abonnés français et américains.

Ce 13 mai, Miss France 2021 est en pleine répétition pour Miss Univers, comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram. Amandine Petit a aussi posté des photos avec

Bianca Lorena Tirsin, Miss Roumanie 2020, Cecilia Rosseli, Miss Honduras 2020 et Maria Thatttil, Miss Australie 2020, avec qui elle semble partager une belle amitié.

La compétition Miss Univers 2021 aura lieu au Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood en Floride et à 2h du matin le 17 mai en France, décalage horaire oblige. Cette année, le concours sera présenté par Mario López (Sauvés par le gong) et Olivia Culpo (Paradise City), qui remplacent Steve Harvey, présentateur du concours depuis 2015. Pour le moment, l'organisation du concours de beauté n'a pas précisé comment allait se dérouler la soirée.