Sophie Turner en colère contre les paparazzi qui photographient sa fille Willa

publié le 13/05/2021 à 13:54

Trop, c'est trop pour Sophie Turner. L'actrice de Game of Thrones a adressé un message aux paparazzi qui prennent des photos volées de sa fille Willa, dans une vidéo sur Instagram. Les clichés ont ensuite été publiés dans certains médias américains, comme le précise E Online.

"Je viens de me réveiller. Je pense qu'hier (le 12 mai dernier), des paparazzi ont réussi à nous prendre en photo avec ma fille et j'ai juste envie de dire que si je ne poste pas de photos d'elle et que je fais en sorte d'éviter à tout prix les paparazzi c'est parce que j'ai clairement expliqué que je ne veux pas que ces photos soient publiées", explique Sophie Turner face à sa caméra.

"C'est ma fille. Elle n'a pas demandé cette vie, ni à être photographiée. Et c'est put*in de flippant que des hommes adultes prennent des photos d'un bébé sans permission. J'en ai la nausée, je suis dégoûtée et je demande à tout le monde d'arrêter de nous suivre, d'arrêter de prendre des photos de ma fille et de les publier", poursuit l'interprète de Jean Grey dans la saga X-Men. Elle conclut par une phrase, empreinte de colère : "Je suis en colère et je ne vous donne pas ma permission" et une image de son majeur levé.