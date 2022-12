Miss France 2023 : comment se passent les derniers préparatifs en coulisses ?

Le nom de Miss France 2023 sera révélé samedi 17 décembre au soir. Il s'agit de la 93e édition de cette élection, avec 30 candidates à départager. Dans les coulisses, 250 personnes ont travaillé pour parfaire le spectacle.

Les neuf tableaux auront pour thème le cinéma, avec des références à Harry Potter, Titanic ou Amélie Poulain. Parmi les miss qui assureront les chorégraphies, Marion Marimoutou représente La Réunion. Elle en rêve depuis l'âge de 11 ans : "À chaque élection, je mets ma petite couronne et mon écharpe, et je me prépare à faire un discours comme si j'étais élue. Au final, j'y suis ! On verra le résultat, mais je sais que j'ai déjà tout gagné, en réalisant l'un de mes plus grands rêves. C'est juste merveilleux."

Cindy Fabre a pris cette année la direction de Miss France. La remplaçante de Sylvie Tellier a pour mission de moderniser le concours. Les candidates ne sont plus tenues d'être célibataires, et les tatouages sont désormais autorisés. Cindy Fabre explique : "Les modalités du concours qui changent ne sont que le reflet de la société actuelle."

La cérémonie sera présentée par un Jean-Pierre Foucault très en forme. Il s'en amuse : "ça fait dix ans qu'on me dit que c'est la dernière, donc j'ai encore dix ans devant moi, non ?" Il promet de belles surprises pour la soirée Miss France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info