Miss France 2023 : cette région, 4 fois sur le podium, mais qui n'a jamais gagné

L'élection de Miss France 2023, qui se déroule ce samedi 17 décembre à Châteauroux, sera la 93e élection du célèbre concours Miss France. Voilà 102 ans que la couronne passe de tête en tête, la dernière en date étant celle de Diane Leyre, Miss France 2022. La jeune femme de 25 ans, originaire de Neuilly-sur-Seine, concourrait en tant que Miss Île-de-France, la région la plus prolifique au concours avec 16 Miss couronnées dans l'Histoire.

Ironie du sort, la Francilienne s'était imposée devant Floriane Bascou, Miss Martinique, la région la plus malchanceuse, si on ose le dire, de l'histoire du concours. Jamais la région Martinique n'a remporté l'élection. Elle n'est bien sûr pas la seule dans ce cas, d'autres régions ou territoires français, pas représentés chaque année, n'ont jamais décroché la couronne, comme Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon.

Mais la Martinique est passée très proche du sacre à maintes reprises : 2e dauphine de Miss France 1988 et surtout 1re dauphine, soit 2e du concours, lors de Miss France 1998, 2016 et 2022. Espérons donc pour l'île des Caraïbes qu'Axelle René, candidate de cette année, brisera la malédiction.

