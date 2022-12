"Chaque année il y a des polémiques" signale l'animateur de Miss France. Et 2023 a droit à son lot de ragots, bercé par le départ de Sylvie Tellier. Pour rappel, lors d'une conférence de presse, cette dernière "disait à Alexia-Laroche Joubert 'je ne suis pas d'accord avec toi et ça m'attriste'" rappelle Jean-Pierre Foucault. Selon lui, ce sont les médias "qui soufflent sur la braise".

Preuve que la situation est moins graveleuse qu'elle n'y parait : Sylvie Tellier coanimera le concours auprès de Jean-Pierre Foucault ce soir. Le présentateur émet tout de même un petit doute quant à la sincérité des propos des deux femmes : "je me demande si ce n'est pas fait exprès pour que ça fasse du buzz pour qu'il y ait un peu plus de gens qui regardent". Le suspense est à son comble : vont-elles, ou non, se crêper le chignon ?

En revanche, cette année il proclame haut et fort : "j'arrête définitivement si Miss Provence est élue". Du moins, "les promesses n'engagent que ceux qui les disent" sourit-il. Cela fait plus de 8 ans que Jean-Pierre Foucault a décidé de lever le pied, en ne venant notamment plus qu'une semaine par mois à Paris pour des enregistrements : "il y a une vie après la télé" confirme celui qui a animé Sacrée Soirée et l'Académie des 9.