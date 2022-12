Miss France 2023 : iPhone, montres, MacBook... Ce que gagnent les Miss

Ce samedi 17 décembre, les plus belles femmes du pays vont défiler près de Châteauroux pour la traditionnelle élection de Miss France 2023. Qui succèdera à Diane Leyre, Miss France 2022 ? Si une seule des 30 candidates décrochera la couronne tant convoitée, les autres ne repartiront pas les mains vides. Chaque année, les Miss, gagnantes ou non, reçoivent de nombreux cadeaux. Plus elles avancent dans la compétition et plus leurs cadeaux sont importants.

Si les lots changent d'une édition à l'autre, pour l'édition 2022, toutes les candidates avaient reçu un abonnement annuel à TV Magazine, des montres Festina, des tenues de sport Le Coq Sportif, des maillots de bain, ou encore un iPad. Pour les 5 finalistes, s'ajoutaient un iPhone 13 Pro, une paire d’Airpods, ou encore des montres supplémentaires.

Couronnée le 11 décembre 2021, Diane Leyre avait quant à elle reçu pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de cadeaux, rappelle Marie Fance : notamment une voiture électrique e-2008 offerte par Peugeot, un MacBook Pro, bien sûr, la couronne de son sacre mais aussi une parure de bijoux signés Mauboussin. Sans oublier un appartement de fonction à Paris durant son année de règne.

