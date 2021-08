Miss France 2022 : qui est Emma Renucci, Miss Corse 2021 ?

Miss Corse 2021 a été élue à Porticcio le 27 juillet dernier. C'est Emma Renucci, qui a remporté l'écharpe et succède ainsi à Noémie Leca, Miss Corse 2020.

Emma Renucci a 18 ans. Elle a obtenu son Bac S et fera sa rentrée à l'université Paris Dauphine en licence de mathématiques pour "travailler dans la finance et devenir trader", confie-t-elle à Corse Net Infos. Passionnée de danse qu'elle pratique depuis qu'elle a 3 ans, Emma Renucci a d'ailleurs participé à "plusieurs concours régionaux et nationaux en contemporain, jazz et classique", comme elle l'explique au média de l'Île de Beauté. "Il faut dire que je suis un peu une hyperactive ! Il faut toujours que je bouge et que je me dépense. J'aime aussi la mode et particulièrement regarder les défilés de marques qui ne "rentrent pas dans les codes", reconnaît-elle.

C'est pendant le premier confinement que la jeune femme, qui était alors en première année de médecine, a décidé de s'inscrire pour le concours de beauté : "Une copine m’avait envoyé sur Instagram la publication du comité Miss Corse qui recherchait des candidates, j'en ai parlé à mes parents, à mes amies et tous m'ont énormément poussé à m'inscrire alors je l'ai fait !". En décembre prochain, elle représentera donc la Corse lors de la grande finale de Miss France 2022.