Miss France 2021 : Anastasia Salvi, Miss Franche-Comté 2020, jette l'éponge

publié le 06/10/2020 à 14:22

À peine élue, la nouvelle Miss Franche-Comté 2020, Anastasia Salvi, vient d'annoncer qu'elle ne continuera pas l'aventure Miss France jusqu'au Puy du Fou. La jeune femme a publié sur son compte Twitter qu'elle renonçait à son titre de Miss régionale, quelques jours seulement après son élection.

"Bonjour à tous, commence-t-elle dans un message publié sur fond noir. Je m’adresse à vous aujourd’hui pour une annonce importante. Je ne pourrai malheureusement pas poursuivre l’aventure Miss Franche-Comté. Je tiens à vous présenter mes excuses à vous, qui avez voté pour moi et qui étiez peut être dans la salle ce dimanche après-midi. Vous ne comprendrez peut-être pas cette décision mais tout comme moi, je vous demande de soutenir celle qui me succédera. Je soutiendrai à 200% la Miss qui vivra l’aventure Miss France parce que les Miss de Franche-Comté c’est d’abord une histoire de solidarité, de partage et d’amitiés. Je vous embrasse, Anastasia."

Après avoir partagé avec bonheur et fierté ses premiers pas de Miss régionale, ne fuyant pas les interviews dans la presse régionale ou sur France 3, Anastasia Salvi a finalement jeté l'éponge sans partager les raisons profondes de sa démission. C'est très probablement sa 1re dauphine Coralie Gandelin qui devrait récupérer l'écharpe. Le Comité Miss France-Comté n'a pas encore publié de confirmation de cette succession.