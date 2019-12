Miss France 2020 : votez pour votre candidate préférée

publié le 09/12/2019 à 17:30

Samedi 14 décembre, peu avant minuit, une jeune femme sera élue Miss France 2020, et verra sa vie basculer pour au moins une année. Au Dôme de Marseille, la successeure de Vaimalama Chaves, sera désignée parmi 30 Miss régionales, et à la suite de nombreuses épreuves, dont la très attendue interview de Jean-Pierre Foucault.

Comme chaque année désormais, Sylvie Tellier a également fait passer un test de culture générale aux 30 candidates à l'élection de Miss France 2020. Elle leur a posé huit questions et les a filmées avant de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, permettant aux internautes de mieux connaître les jeunes femmes, et peut-être déjà de faire un choix avant la cérémonie du 14 décembre.

Les Miss régionales devaient répondre aux huit questions suivantes : "Soirée télé ou ciné", "Jean Dujardin ou Omar Sy", "Aya Nakamura ou Angèle", "Bienvenue chez les Chtis ou les Tuches", "talons ou baskets", "Balmain ou Dior", "Miss Monde ou Miss Univers", "Peaky Blinders ou Riverdale".

Miss France 2020 sera couronnée le 14 décembre et recevra de multiples cadeaux. L'heureuse élue disposera d'un logement pendant un an à Paris mis à sa disposition gracieusement et sera également couverte de présents par les nombreux partenaires du concours. Pêle-mêle, la nouvelle reine de beauté recevra une voiture électrique, deux billets d'avion en classe affaire pour Tahiti ou encore un téléviseur et un ordinateur.

En attendant les votes des téléspectateurs et du jury présidé par la capitaine de l'équipe de France de football Amandine Henry, vous pouvez désigner votre Miss préférée.

Quelle est votre candidate préférée ? Miss Alsace, Laura Theodori

Miss Aquitaine, Justine Delmas

Miss Auvergne, Maïssa Ameur

Miss Bourgogne, Sophie Diry

Miss Bretagne, Romane Edern

Miss Centre-Val de Loire, Jade Simon-Abadie

Miss Champagne-Ardenne, Lucille Moine

Miss Corse, Alixia Cauro

Miss Côte d'Azur, Manelle Souahlia

Miss Franche-Comté, Solène Bernardin

Miss Guadeloupe, Clémence Botino

Miss Guyane, Dariana Abé

Miss Île-de-France, Évelyne de Larichaudy

Miss Languedoc-Roussillon, Lucie Caussanel

Miss Limousin, Alison Salapic

Miss Lorraine, Ilona Robelin

Miss Martinique, Ambre Bozza

Miss Mayotte, Éva Labourdère

Miss Midi-Pyrénées, Andréa Magalhaes

Miss Nord-Pas-de-Calais, Florentine Somers

Miss Normandie, Marine Clautour

Miss Nouvelle-Calédonie, Anaïs Toven

Miss Pays de la Loire, Yvana Cartaud

Miss Picardie, Morgane Fradon

Miss Poitou-Charentes, Andréa Galland

Miss Provence, Lou Ruat

Miss Réunion, Morgane Lebon

Miss Rhône-Alpes, Chloé Prost

Miss Saint-Martin/Saint-Barthélémy, Layla Berry

Miss Tahiti, Matahari Bousquet