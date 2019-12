Miss France 2020 : quel est le programme de Clémence Botino ?

publié le 16/12/2019 à 13:32

Son année 2020 s'annonce... intense. Ce samedi 14 décembre 2019, la Tahitienne Clémence Botino a été élue Miss France 2020. Elle entame son règne, qui durera jusqu'à l'élection de sa successeuse, en décembre 2020, un véritable marathon, entre déplacements aux quatre coins du pays, voyages à l'étranger et bénévolat.



Le rôle principal de Miss France est d'être une ambassadrice du pays. Elle représentera notamment la France dans les concours de beauté internationaux et lors de visites officielles auxquelles elle peut être invitée. Elle doit aussi répondre aux nombreuses sollicitations des médias. Elle sera amenée à beaucoup voyager, pour des événements ou sur invitation de chefs d'État étrangers. Elle aura bien sûr un droit de veto et pourra refuser d'honorer une prestation qui serait contraire à ses convictions.

À peine élue, Miss France est devenue salariée de la société Endemol, qui la loge. Sa vie est strictement réglée. Elle doit se lever tôt et se coucher tard. Il lui est interdit de fumer, de consommer de l'alcool, de faire du placement de produit, de poser pour des photos dénudées et de faire du prosélytisme religieux ou politique.