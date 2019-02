Miss France 2019 : Coline Touret, la Miss Bourgogne naturelle

publié le 15/11/2018 à 08:00

Elle tentera de remporter la prestigieuse couronne le 15 décembre prochain au Zénith de Lille. Coline Touret - originaire de Yonne - a remporté l'écharpe de Miss Bourgogne 2018, le 16 septembre dernier. Originaire de la ville d'Auxerre, la jeune femme est âgée de 19 ans et poursuit des études de biologie (elle est en 2ème année de DUT) en région parisienne, à Cergy Pontoise (95).



Son but ? Devenir ingénieur spécialisée dans le réchauffement climatique. Elle mesure 1m73 et se définit comme quelqu'un de très simple. "Je pense miser sur le naturel. Pour l’élection de Miss Bourgogne cela a payé donc je vais faire pareil pour Miss France 2019. Je vais rester moi-même. Mais bien évidemment, il faut faire du sport, il ne faut pas arriver non plus comme si on était en vacances. On a un objectif à la fin : celui d'être la meilleure sur scène. Il faut se donner à fond. Et avant l'élection, il faut s'y préparer", a-t-elle déclaré à France Bleu.

Coline Touret va donc tout faire pour succéder à Sonia Rolland (Miss France 2000) ainsi que Marine Lorphelin (Miss France 2013).