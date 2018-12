Allisson Georges a été élue Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2018

À seulement 18 ans, Allisson Georges va représenter sa région lors du concours Miss France 2019. Élue Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 12 juillet dernier, cette jeune étudiante vient tout juste d'obtenir son baccalauréat spécialité ES (économique et social).



Elle succède à Anaëlle Hyppolite, Miss Saint Martin/Saint-Barthélemy 2016 puisque les îles du Nord n'avaient pas participé à l'élection l'an dernier. C'était Héloïse Urtizberea, une Miss Saint-Pierre-et-Miquelon qui participait au concours au Miss France 2018.

Assez timide, la jeune femme n'a jamais caché qu'elle n'était pas très à l'aise face aux caméras mais reste malgré tout très déterminée. "Cela m’empêche parfois de m’exprimer de manière convaincante et pourrait me desservir, mais j’y travaille tous les jours et compte bien dépasser cet obstacle", a confié la jeune femme au magazine Paris Match.

La jeune reine de beauté est également revenu sur l’admiration qu'elle portait à Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix en 2014.