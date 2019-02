publié le 22/11/2018 à 08:01

À tout juste 18 ans c'est elle qui porte sur ses épaules l'espoir de toute une région. Laureline Decocq a été élue Miss Guyane 2018 le samedi 13 octobre, à Cayenne et s'avancera le 15 décembre prochain sur la scène du Zénith de Lille pour tenter de remporter la plus prestigieuse des couronnes : celle de Miss France.



Du haut de ses 1m77, la jeune femme, actuellement étudiante en deuxième année de DUT techniques de commercialisation, souhaite devenir directrice marketing. Soucieuse de sa condition physique, celle qui pourrait succéder à Alicia Aylies (Miss Guyane 2016 et Miss France 2017) est très sportive et pratique le basket depuis petite. Originaire de Rémire-Montjoly elle se décrit comme un ancien garçon manqué.

Sensible à la musique, elle ne cache pas son attirance pour le chanteur Dadju, qui, d'après ses dires l'a conquis. "J'écoute vraiment de tout et ces temps-ci j'aime beaucoup la chanson Jaloux de Dadju, qui est forcément un charmeur de ces dames et qui a réussi à me charmer", a-t-elle confié en souriant.