publié le 14/12/2018 à 16:09

Miley Cyrus revient sur nos écrans ! Après Hanna Montana qui l'avait fait connaître entre 2006 et 2011 et la série de Woody Allen, Crisis in Six Scenes, la chanteuse sera à l'affiche de la tant attendue saison 5 de Black Mirror. La célèbre série de science-fiction est diffusée et produite par Netflix depuis la troisième saison en 2016.



L'information était d'abord venu de Brandi Cyrus, la sœur ainée de la chanteuse. Elle avait divulgué dans un podcast, que Miley était en tournage en Afrique du Sud, pour la célèbre série Netflix. D'après The Hollywood Reporter, l'information a été confirmée mercredi 12 décembre par la star, se contentant de hocher la tête au micro de Howard Stern. La chanteuse, liée par un contrat avec Netflix, est interdite de parler de la prochaine saison de la série.

Celle-ci devrait faire son retour sur la plateforme américaine avant la fin de l'année. Les rumeurs annoncent même un épisode spécial Noël, pour lancer la saison 5. Cet épisode surprise intitulé "Bandersnatch" pourrait sortir le 28 décembre.