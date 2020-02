Ben Affleck se confie pour la première fois sur son divorce avec Jennifer Garner

publié le 19/02/2020 à 11:58

Ben Affleck revient de loin. Après son divorce en 2018 qui a fait la une des tabloïds et sa cure de désintoxication, l'acteur se confie comme jamais pour le New York Times. Alcoolisme, regret, espoir pour l'avenir, il dit tout sans concessions.

C'est la première fois que l'ancien interprète de Batman dans les films DC Comics parle de son divorce avec Jennifer Garner, après 10 ans de relation. "Le plus grand regret de ma vie, c'est ce divorce. La honte est extrêmement toxique", explique l'acteur avant de poursuivre, en reprenant son souffle comme le précise le journaliste du New York Times : "J'ai certainement commis des erreurs. J'ai certainement fait des choses que je regrette. Mais il faut savoir se reprendre, apprendre de ses erreurs, en apprendre davantage et essayer d'avancer".

Leur divorce en 2018 avait fait les choux gras des tabloïds, puisque Jennifer Garner avait décidé de divorcer à cause des addictions de l'acteur, notamment à l'alcool. Il avait d'ailleurs entamé une troisième cure de désintoxication, après l'annonce de leur séparation durant l'été 2018.

"Combattre une addiction est une lutte difficile et qui dure toute la vie. À cause de cela, on n'est jamais réellement dans ou en dehors d'un traitement. C'est un engagement à temps plein (...) Je me bats pour moi et ma famille", avait-il écrit sur son Instagram en octobre 2018. L'acteur fera son grand retour au cinéma en 2021 dans The Last Duel de Ridley Scott, avec Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer.