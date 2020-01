Michou, l'homme qui se riait de la mort : "Ma tombe aussi sera bleue !"

publié le 26/01/2020 à 16:00

Michou, célèbre patron de cabaret parisien, est décédé ce dimanche 26 janvier. Michel Catty, de son vrai nom, avait 88 ans. À Montmartre, il était le roi du spectacle. Et le roi du quartier aussi. C'est d'ailleurs tout près de son cabaret (rue des Martyrs), qui porte son nom, qu'il a choisi d'être enterré.

Car la mort, il y pensait depuis plusieurs années. Il en parlait avec ses amis. Ça ne lui faisait pas peur du tout. Il disait qu'il allait "partir en voyage". "J’y pense depuis quelque temps. Je suis même allé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre pour choisir ma place. Ma tombe aussi sera bleue !", confiait-il à Paris Match en 2015.

Michou se riait de la mort. Le jour où il a choisi sa tombe, il était accompagné de ses amis. Et même si l'ambiance du cimetière ne prêtait pas forcément à sourire, lui ne s'est pas fait prier pour faire une blague : "J’ai demandé à des amis de m’accompagner au cimetière. Je me suis allongé sur une tombe et je leur ai dit : 'Prenez la photo maintenant ! A l’intérieur, vous ne me verrez plus'."

Après sa mort, Michou souhaitait que son cabaret "soit fermé deux jours après, qu'il soit un souvenir pour tous ceux qui m'ont aimé". Celui que l'on surnomme "le prince bleu de Montmartre" voulait que l'on se souvienne de lui comme quelqu'un de "sincère" et "sensible à l'amitié".