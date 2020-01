Michou, le célèbre directeur de cabaret de Montmartre, est mort

publié le 26/01/2020 à 14:45

L'homme en bleu n'est plus. Celui qui était une figure incontournable des spectacles parisiens, vêtu d'azur des pieds à la tête est mort,a confirmé à RTL l'attaché de presse du directeur de cabaret âgé de 88 ans. "Michou est mort tôt ce dimanche matin dans un hôpital à Paris" a déclaré François Deblaye.

"Montmartre était devenu sa patrie. Michou ton cœur immense a cessé de battre. Ta grande générosité pour les anciens, les P’tits Poulbots et beaucoup d’autres causes était sans limites. Dans ton cabaret mythique as toujours accueilli les plus grands du monde entier comme les anonymes. Tes 63 ans de cabaret resteront gravés à jamais dans l’histoire de la Butte, a écrit Alain Coquart, le président de l'association La République de Montmartre dans un communiqué. La République de Montmartre, orpheline, participera à l’hommage qui sera rendu à Michou l’enchanteur, Prince Bleu de Montmartre, Ministre de la Nuit de la République de Montmartre. Nous vous informerons de l’organisation des obsèques."

Le 20 juin 2016, Michou fêtait les 60 ans de son cabaret transformiste situé près de la butte Montmartre. "Ça a été un grand moment de ma vie, un bel anniversaire, confiait-il à RTL, j'étais entouré de gens qui m'aiment et que j'aime". Parmi les invités de cet anniversaire exceptionnel : Catherine Frot, Alain Delon, Bernard Tapie, Valérie Trierweiler ou encore Jean-Paul Belmondo. Depuis 60 ans, Michou passait toutes ses soirées dans son cabaret et confiait boire environ deux bouteilles et demie de champagne par jour. "Ma fontaine de jouvence", affirmait-il en ajoutant avec un sourire : "Regardez, cherchez une ride".

> Michou : "Après ma mort je veux que le cabaret ferme deux jours plus tard" Crédit Image : EREZ LICHTFELD/SIPA | Crédit Média : Marc-Olivier Fogiel | Durée : 07:58 | Date : 21/06/2016

Michou, c'est d'abord l'histoire de Michel Georges Alfred Catty né le 18 juin 1931. En 1949, il quittait Amiens pour Paris. C'est là qu'il rencontrait une dame qui tenait un bar en gérance. Sept ans plus tard, Madame Un Tel, situé au 80 rue des Martyrs dans le XVIIIe arrondissement de Paris devenait Chez Michou, avec ce cabaret transformiste : une idée de Michou. "Avec trois copains, on voulait faire une soirée un peu fantaisiste, et j'ai eu l'idée de dire 'et si on se déguisait'. Et on a fait un petit spectacle de vingt minutes", racontait-il.

L'établissement s'est fait connaître grâce à un article dithyrambique du journaliste Edgar Schneider. Malgré tout, ce genre de spectacle, avec des hommes qui se travestissement et qui "mettent des bas résilles" était extrêmement provoquant dans cette France gaulliste très chaste à l'époque. Pourtant, Michou était "fier" de lui, de son cabaret ouvert en 1956, où il n'était jamais question de vulgarité. Après sa mort, Michou souhaitait que le cabaret "soit fermé deux jours après, qu'il soit un souvenir pour tous ceux qui m'ont aimé".

Michou c'était aussi un look entièrement bleu, des lunettes à la chemise en satin. "Mes lunettes, c'est aussi pour me protéger de ma timidité", confiait-il. Sa timidité, Michou la drapait d'excentricité. Dans sa bulle à Montmartre, Michou suivait de très près l'actualité. L'attentat dans un club gay d'Orlando aux États-Unis l'avait profondément touché, lui qui très tôt a défendu les droits des homosexuels. "J'ai la chance d'être un homosexuel notoire et aimé. Partout, on me reconnaît et on me salue avec beaucoup de gentillesse", soulignait cet exubérant gars du Nord, adepte de l'auto-dérision.