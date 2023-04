Michel Jonasz pas reconnu au 20h de TF1 : les explications de Gilles Bouleau

Le patron du 20H de TF1 s'explique sur un petit couac, très remarqué par certains téléspectateurs. Sur RTL, Gilles Bouleau, le présentateur du journal télévisé du soir de la première chaine s'est expliqué après la diffusion, le 6 avril dernier, d'un reportage dans le 13H sur la pénurie de carburant dans certaines stations-service du fait des grèves dans plusieurs raffineries de l'Hexagone. Dans celui-ci, on pouvait voir apparaître brièvement... le chanteur Michel Jonasz.

"Ce monsieur est venu pour du sans-plomb 98", était-il même expliqué dans le sujet... avant de voir apparaître l'interprète de la chanson Les Vacances au bord de la mer, en 1986. "On l'a reconnu ! Je regardais le 13H. Je me suis dit : 'mais c'est Michel Jonasz qui fait le plein de sa voiture", assure Gilles Bouleau, au micro de RTL, samedi 8 avril.



"La jeune journaliste, qui est excellente, était dans le rush. Elle a fait l'interview et lui ne s'est pas présenté en disant : 'je suis Michel Jonasz'. Elle a monté rapidement son sujet", détaille le présentateur du JT. "Je pense que dans le feu de l'action, la journaliste n'a pas reconnu Michel Jonasz. Voilà. Peut-être une question de génération, c'est tout à fait possible", reconnait-il.



Une présentatrice incrédule

Arrivé dans la rédaction de la première chaîne quelques minutes seulement avant sa diffusion, le reportage n'a pas pu être visionné en amont par la présentatrice, Marie-Sophie Lacarrau. Avertie par son rédacteur en chef, celle-ci s'est montrée incrédule : "Elle a dû penser que c'était une blague de plus", raconte Gilles Bouleau. D'autant plus que désormais, les intelligences artificielles sont capables de créer n'importe quelle image, rappelle-t-il.

"Les générations passent. Nos icônes sont des souvenirs, qu'en sera-t-il dans 20 ans. C'est le temps qui passe", philosophe le patron du journal télévisé de 20H pour expliquer ce passage incognito de Michel Jonasz.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info