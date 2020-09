publié le 18/09/2020 à 13:28

On apprenait mardi 15 septembre 2020, la décision de Jean-Pierre Pernaut de quitter la présentation du 13 heures après 33 ans de succès et on sait depuis jeudi qu'il sera remplacé par Anne-Sophie Lacarrau de France 2. Une information qui a été vécue comme une surprise pour la presse, les téléspectateurs... et France 2.

La journaliste a été remplacée immédiatement à l'antenne par Nathanaël de Rincquesin alors qu'elle venait tout juste d'enregistrer l'émission Prodiges diffusée en fin d'année sur la chaîne. Nous avions ausculté Jean-Pierre Pernaut, avant l'annonce de cette nomination pour évoquer sa succession. Il avait gardé le secret. Mais en le contactant à nouveau après la sortie de l'information, il nous a avoué qu'il était dans la confidence.

"J'étais dans la confidence depuis quelque temps, a confié le présentateur à RTL. La décision a été prise par Thierry Thuillier et Gilles Pelisson. Bien évidemment Marie-Sophie, je la regarde de temps en temps. C'est une excellente présentatrice. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que je l'aiderai si besoin. Je peux l'aider à lui donner les clefs, l'état d'esprit de ce 13 heures proche des gens. Loin de l'institutionnel, loin des mondanités, près des Français et des correspondants en régions, qui sont des gens formidables."

Maintenir la proximité du "13 heures"

Anne-Sophie Lacarrau devra maintenir cette ligne éditoriale, du moins dans un premier temps, nous a confirmé Jean-Pierre Pernaut. "Thierry [Thuillier] nous a assuré qu'il avait vraiment envie que la ligne éditoriale du 13h soit préservée, a précisé le journaliste. C'est un produit télévisuel tellement atypique qu'on a créé avec nos correspondants qui nous permet cette proximité et cette audience unique en Europe. C'est pas un journal pour une rédaction ou je ne sais qui, c'est un journal pour les gens et je pense que Marie-Sophie aura le même objectif. En tout cas dans un premier temps, elle va essayer de marcher dans cette ligne-là en apportant, bien sûr, sa personnalité, ses idées... Je la suivrai avec beaucoup d'intérêt."

Jean-Pierre Pernaut conservera son fauteuil jusqu’au 18 décembre avant de se consacrer à d'autres projets pour le groupe TF1 "et peut-être ailleurs", nous a glissé le présentateur.