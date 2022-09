Michel Jonasz escroqué de près de 400.000 euros par son ancienne secrétaire

L'assistante personnelle de Michel Jonasz a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et devra rembourser 400.000 euros au chanteur. La femme, à la fois secrétaire et comptable de l'artiste, a, entre 2013 et 2019, détourné des chèques destinés à Michel Jonasz et s'est adressé des virements.

Aujourd'hui âgé de 75 ans, Michel Jonasz n'a rien vu des malversations. Comme l'explique Le Parisien, à l'origine de l'information, le chanteur faisait totalement confiance à cette femme à tout faire à son service : "Il l'appelait jour et nuit, sept jours sur sept", a expliqué l'avocate de la défense au Parisien.

Selon l'enquête, les détournements de fonds auraient permis à la femme de vivre un train de vie fastueux, loin de ses moyens. Payée 2.400 euros par mois par le chanteur, elle serait partie de nombreuses fois dans des destinations éloignées et coûteuses telles que New-York ou Copenhague. Et pourtant, malgré ses nombreux voyages, la magistrate peine à comprendre où peut partir tout cet argent. La thèse du mari, addict au jeu, est avancée, sans succès.

L'ancienne assistante de Michel Jonasz devra rembourser 400.000 euros à l'artiste, sous peine de voir son sursis révoqué.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info