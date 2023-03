Un article de presse relayait, sources confidentielles à l'appui, que le duo Thomas Sotto/ Julia Vignali ne s’entendrait plus ."Thomas est mon partenaire depuis 1 an et demi, ça se passe très très bien" assure-t-elle. A chaque rose ses épines, à chaque couple ses désaccords, elle poursuit : "je suis une femme de caractère donc évidemment que je m'affirme (...) C'est pour cela qu'il me kiffe, c'est que j'ai un bon caractère, que lui même est un journaliste exigeant et que forcément, ça discute. Mais ça ne s'engueule pas".

Le potentiel départ de Thomas Sotto de la matinale, est un sujet que le duo n'a pas évoqué : "je pense que c'est très personnel comme décision (...) Je pense que si vraiment il avait pris sa décision, je serai la première personne à le savoir. Tant qu'il ne me parle pas, c'est qu'il n'a pas pris sa décision. Je sais que je ne l'apprendrai pas par la presse, je connais Thomas".

Sur son propre avenir chez Télématin, elle est catégorique : "j'aime beaucoup Thomas Sotto mais ma carrière n'est pas entièrement liée à ses décisions, non seulement je continuerai mais en plus, je vous l'annonce : je continue Télématin l'année prochaine".

