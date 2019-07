publié le 06/07/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Michel Drucker ! A l'heure où le monde de la télé est chamboulée avec le départ de Patrick Sébastien de France Télévisions ou encore l'arrêt d'émissions cultes à l'instar de C'est au programme avec Sophie Davant et Motus présentée par Thierry Beccaro, il en est un qui résiste tel un irréductible gaulois : Michel Drucker ! L'homme de 76 ans a signé pour une nouvelle saison de Vivement dimanche sur France 2. Il entamera donc sa 56e rentrée télé en septembre. Un record de longévité !

Interrogé sur ce sujet dans On Refait La Télé, Michel Drucker indique avoir resigné pour un an avec également une rediffusion de ses émissions en août. Le présentateur explique que les négociations ont été compliquées à cause de la lenteur du processus au sein de France Télévisions : "Il y a eu un changement des répartition des rôles, le management à changé, ce qui fait que ça prend un temps fou ! Quand on fait une émission annuelle comme celle-là [NDRL : Vivement dimanche], si à partir de début mai on n'a pas des assurances, on s'angoisse, pas seulement pour nous, on s'angoisse pour l'équipe" explique-t-il.

Avec les restrictions budgétaires imposées à France Télévisions, l'émission de Michel Drucker en a également subi les conséquences : "Nous ça a été plus de 20%, ce qui est considérable". Malgré la situation, le présentateur de 76 ans reste positif et conscient de la chance qu'il a d'être encore à l'antenne après 56 ans de carrière : "C'est miraculeux ce qui m'est arrivé. Le jour où on va me dire 'c'est fini', 'Merci le service public, merci le public', si ça peut être le plus tard possible ça m'arrangerait" confesse-t-il.

Après plus d'un demi siècle au sein de la chaîne du service public, Michel Drucker considère France Télévisions comme sa maison. Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il songerait à quitter le groupe, l'animateur réagit : "Cyril c'est autre chose, c'est encore mal expliqué comme toujours. Je connais Cyril depuis des lustres. et quand je le vois, lui qui me parle de l'avenir, il me dit 'J'espère qu'un jour on travaillera ensemble'. Et je ne ferme jamais les portes. Je reste sur France 2 parce que c'est ma maison et c'est vrai que pour l'instant les conditions de travail me concernant sont plus qu'acceptables. Si un jour je franchissais le pas, sur C8 ou ailleurs, ce serait pour quelque chose sur lequel j'aurais beaucoup réfléchis. Ce serait pas pour être chroniqueur", déclare-t-il.

Michel Drucker a encore un rêve qu'il souhaiterait réaliser : animer un "late night", ces émissions à l'américaines alliant l'humour à l'interview ! "C'est pour ça que je suis sur scène. Pour le faire à la télé il faut d'abord le faire sur scène..." Affaire à suivre...

Michel Drucker aux commandes de "Vivement dimanche" depuis 20 ans

Côté actualité, le présentateur a annoncé l'arrivée de nouveaux chroniqueurs dans Vivement dimanche. Tom Villa et Alex Vizorek, les chroniqueurs de Thierry Ardisson sur C8 depuis plusieurs saisons, officieront dorénavant aux côtés de Michel Drucker. Cela fait suite au départ de "l'homme en noir" du groupe Canal+ qui a refusé la réduction budgétaire imposée par Vincent Bolloré pour son émission Les Terriens du Samedi.



Autre bonne nouvelle pour les fans de Michel Drucker : le présentateur prépare un nouveau spectacle ! Il récidive donc 3 ans après son premier one-man-show Seul... avec vous qui avait connu un vif succès. Attendu pour janvier 2020, ce nouveau seul-en-scène s'appellera De vous à moi et emmènera l'homme de télé à sillonner les routes de France.



Enfin, depuis le 4 juillet Michel Drucker est de retour sur Melody ! Pour la deuxième année consécutive, l'animateur est l'invité de la chaîne pendant l'été pour répondre aux questions de Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes et expert musical. Il commentera notamment ses émissions les plus cultes.

L'équipe de l'émission vous recommande Michel Drucker dans A La Bonne Heure sur RTL