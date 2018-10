publié le 14/10/2018 à 02:27

Invité sur le plateau de On n'est pas couché, samedi 13 octobre, pour présenter son dernier livre Il faut du temps pour rester jeune, Michel Drucker a raconté la réaction qu'a eue Fabrice Luchini en apprenant son intention de monter sur scène pour son premier one man show.



"Fabrice, quand j'ai essayé de me lancer sur scène m'a dit à propos de l'âge : 'Ckerdru (Drucker en verlan, ndlr), t'es complètement fêlé, tu te prends pour Sarah Bernhardt. Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale pendant deux heures, toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 22 ans ? Méfie-toi Ckerdru, en ce moment à la télé c'est la chasse aux vieux et t'es pas un perdreau de l'année", a raconté avec humour Michel Drucker en imitant le comédien, provoquant l'hilarité sur le plateau.

Une blague sur son âge qui fait bien rire le présentateur qui a par ailleurs lancé qu'être à la télévision à 100 ans n'était "pas une boutade".

Fabrice Luchini à Michel Drucker "Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante pour tenir 2h à la verticale?" #ONPC pic.twitter.com/gnw7mTxkxs — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 13 octobre 2018