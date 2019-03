publié le 15/03/2019 à 07:07

Trois associations de fans qui se disent choquées par "Leaving Neverland", le documentaire où le roi de la pop est accusé d'abus sexuels. Les deux auteurs américains, Wade Robson et James Safechuk, sont donc cités à comparaître, le 4 juillet selon nos informations , devant le tribunal d'Orléans.



Accusés, je cite "d'atteinte grave et caractérisée à la mémoire d'un mort". Richard Lecoq anime MJ Street, l'une des associations de plaignants. "On est face à un documentaire unilatéral qui ne donne la parole qu'à un seul camp qui s'est ligué contre Michael Jackson et qui l'attaque. C'est surtout partir du principe que le principal intéressé n'est plus là pour se défendre, donc on veut marquer le coup et faire comprendre qu'il y a quand même toute une politique à charge contre Michael Jackson".

Les fans français avaient déjà fait condamner le docteur du chanteur, accusé d'erreur médicale, pour préjudice affectif...Ils se disent meurtris et attendent la même sanction. Pas une affaire de gros sous. Les associations demandent un euro symbolique aux auteurs du documentaire.

À écouter également dans ce journal

Climat - Les jeunes du monde entier se mobilisent aujourd'hui pour le climat. Les organisateurs espèrent plus de 1.000 manifestations. Le cri de colère de l'adolescente suédoise, Greta Thunberg a été entendu. Partout, les lycéens, sont appelés à sécher les cours ce vendredi. "La jeunesse se mobilise, elle a raison !". C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit hier en marge du Sommet pour la Planète à Nairobi.



Musique - À l'Alpe d'Huez, où les pistes sont réservées jusqu'à ce soir aux fans d'électro. C'est la première édition hivernale du Festival Tomorrowland. 25.000 personnes attendues, des centaines de DJ répartis sur huit scènes.