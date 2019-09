publié le 25/09/2019 à 14:26

"À projet égal et CV égal, les investisseurs préféreront un projet porté par un homme", insistait Valentine de Lasteyrie auprès de RTL.fr le 12 septembre dernier. Près de deux semaines après notre entretien, le collectif Sista pour plus de femmes dans le numérique lance une campagne pour sensibiliser au manque de parité et au sexisme dans le monde de l'entrepreneuriat.

"Pour lever des fonds, faut-il être un homme?" interroge cette campagne. Sous cette question, Marlène Schiappa ou encore l'ancienne ministre Fleur Pellerin posent, naturelles d'un côté, puis avec une apparence masculine de l'autre.

Ces visuels résument les chiffres éloquents du baromètre élaboré par Sista en partenariat avec le Boston Consulting Group selon lequel seulement 5% des start-ups françaises sont dirigées par des femmes, faute de financement.

« Faut-il devenir un homme pour lever des fonds ? »

Je soutiens depuis New-York et l’ #AGNU la campagne de @wearesista pour promouvoir les femmes entrepreneuses et start-uppeuses ¿¿¿¿

Nous y travaillons dans le cadre de la loi pour l’émancipation économique des femmes. #Sista pic.twitter.com/ZJIiDo4k7b — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 23, 2019

¿ 30% de chances en moins de lever des fonds pour une startup fondée par une femme entrepreneurE

¿¿ Ensemble réduisons les inégalités d’accès aux financements #wearesista ¿¿ pic.twitter.com/uZj5q7tDgS — Fleur Pellerin (@fleurpellerin) September 23, 2019

La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a partagé le visuel sur son compte Twitter. Dans son post, elle dit travailler pour atteindre plus d'égalité dans l'entrepreneuriat, dans le cadre de la loi pour l'émancipation économique des femmes. Celle-ci a été annoncée dans le cadre du G7 et est élaborée en partenariat avec le ministère des FInances.