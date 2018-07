Le Prince Harry et Meghan Markle

publié le 26/04/2018

Comme un air de déjà vu. Alors que le mariage de Meghan Markle et du prince Harry a lieu dans moins d'un mois, les derniers éléments de la cérémonie se dessinent peu à peu. Mais une question est sur toutes les lèvres : qui seront les témoins des futurs époux ?



Ce jeudi 26 avril, Kensington Palace a levé le voile sur l'identité du témoin du prince Harry, qui n'est autre que son frère, le prince William. Une annonce rendue officielle via un communiqué relayé sur les réseaux sociaux du palais. "Le duc de Cambridge est honoré que la question lui ait été posée et est ravi de pouvoir soutenir son frère à la chapelle St Geor­ge, à Wind­sor, le 19 mai".

Un choix indiscutable puisque les deux fils du prince Charles et Lady Di sont très proches et partagent de nombreux moments ensemble, comme en témoigne des photos publiées sur Instagram. L'une d'entre elles rappelle même que le frère cadet a déjà endossé le rôle de témoin, à l'occasion du mariage de son frère aîné avec Kate Middleton en 2011.

Si aucune information n'a été révélé concernant l'identité du témoin de Meghan Markle, plusieurs noms ont déjà été cités comme Jessica Mulronney (styliste et meilleure amie), ou Priyanka Chopra (actrice et amie). Affaire à suivre au prochain épisode.