Le prince William arrive à la maternité avec George et Charlotte après la naisson du troisième "Royal Baby"

publié le 23/04/2018 à 18:28

Le prince George et la princesse Charlotte sont arrivés à l'hôpital Saint Mary de Londres en compagnie de leur père William. Ils vont retrouver leur mère Kate Middleton et surtout rencontrer leur petit frère, né ce lundi 23 avril, à 11h01.



Auparavant, le prince William était sorti de la maternité sous les applaudissements de la foule pour aller chercher ses deux autres enfants au Palais de Kensington. Avant d'entrer dans sa voiture, il a déclaré : "Je reviens dans un instant".

Il faudra encore s'armer un peu de patience pour la présentation officielle et découvrir le prénom du troisième "Royal Baby". Pour le moment, Arthur, Albert et James sont les prénoms les plus populaires.

L'abbaye de Westminster, située au cœur de Londres, fera sonner, mardi 24 avril à 13 heures, ses cloches pour célébrer l'heureux événement, a annoncé sur Twitter l'église, tout en félicitant le couple royal.