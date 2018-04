Meghan Markle et le prince Harry s'engagent pour les droits des LGBT

publié le 19/04/2018 à 14:05

Meghan Markle et le prince Harry font une pause dans les préparatifs de leur mariage royal, le 19 mai prochain, pour s'engager pour une cause qui leur tient à cœur : les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles.



Ce mercredi 18 avril, le couple s'est rendu au "Commonwealth Youth Forum", forum où se réunissent des jeunes des 53 États du Commonwealth, à Londres. Le prince Harry, nommé ambassadeur de ce forum il y a quelques jours, et sa compagne en ont profité pour montrer leur engagement pour les droits des personnes LGBT.

"C'est une question de droits humains fondamentaux, pas une question de sexualité", a affirmé Meghan Markle aux jeunes présents lors de la réunion, comme Jacob Thomas, récompensé par le prix Queen's Young Leaders pour avoir aidé à réduire le taux de suicides au sein de la communauté LGBTQ en Australie.

Le couple a participé au Commonwealth Youth Forum et s'est engagé pour les droits des personnes LGBT. Crédit : Yui Mok / POOL / AFP

"Ils ont promis que ces questions seraient au cœur de leur travail", raconte Jonah Chianga, une activiste LGBTQ du Kenya qui participait aussi au forum, d'après le magazine Town and Country.



Pour le prince Harry, des progrès concernant les droits des personnes homosexuelles ont été faits au cours de la dernière décennie, ajoute le magazine People. "Il a dit que c'était incroyable, parce que si nous avions été 10 ans plus tôt, nous n'aurions pas eu cette conversation", raconte Jacob Thomas.



"Il a insisté en disant que nous devons bien comprendre que tout le monde profite des droits de LGBTI, déclare Dawson, un autre jeune, au site PinkNews. Il a dit que ce n'était pas une question spécifique, mais que quand les droits des personnes sont protégés et respectés, c'est bénéfique pour tout le monde".



Les futurs époux ont assuré qu'ils envisageaient de travailler avec la communauté LGBTQ, dès que leur mariage sera passé et qu'ils pourront se lancer dans des activités caritatives. Le couple doit se marier le 19 mai prochain, lors d'une cérémonie très attendue mais où les questions politiques seront au second plan.