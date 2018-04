publié le 24/04/2018 à 10:03

Le troisième enfant de Kate Middleton et du prince William est né lundi 23 avril. Un petit garçon de 3,8 kilos. L'annonce a été officialisée par le palais de Kensington sur Twitter en début d'après-midi. La Duchesse est ensuite sortie de l'hôpital Saint Mary en début de soirée, moins de huit heures après l'accouchement.



Kate Middleton est sortie sur le perron de l'établissement, accompagné de son mari le prince William, ainsi que de leur troisième bébé, le petit frère de George et Charlotte. La jeune maman était vêtue d'une robe rouge à col Claudine. Une couleur qu'aimait porter la princesse Diana, ont remarqué les observateurs, et qu'elle arborait d'ailleurs le jour de la naissance du prince Harry.

Les Britanniques attendent désormais de connaitre le prénom du petit prince. Arthur, Albert et James sont les prénoms les plus populaires auprès des bookmakeurs. "On l'a déjà vu avec George et Charlotte, ça met entre deux et trois jours avant que le prénom soit révélé", rappelait sur RTL Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue.