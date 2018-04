publié le 25/04/2018 à 18:17

Envoyez la musique! Alors que l'événement princier a lieu dans moins de trois semaines, Meghan Markle et le prince Harry sont encore dans les préparatifs. Les futurs époux ont notamment fait leur choix concernant la sélection musicale de leur mariage, qui aura lieu à la chapelle Saint-George du château de Windsor le 19 mai prochain.



Pour la cérémonie, les futurs époux ont choisi des musiciens et des chanteurs qui se produiront devant les invités. "La musique sera placée sous la direction de James Vivian, directeur de la musique qui inclura la chorale de la chapelle Saint-George et une sélection de chorales, de solistes et de musiciens", signale Kensington Palace, via le compte Twitter officiel du palais.

Au programme des festivités, les convives vibreront au son du gospel avec la chorale The King­dom Choir et la soliste Karen Gibson. Puis, ils écouteront les douces mélodies du jeune violoncelliste Sheku Kanneh-Mason. Âgé de 19 ans, le musicien a été repéré par le prince Harry lors d’un concert à Londres pour une soirée de charité à la Halo Foun­da­tion. Les invités verront aussi les prestations des musiciens du BBC Natio­nal Orches­tra of Wales, de l’En­glish Cham­ber Orches­tra et du Phil­har­mo­nia, sans oublier celles de la soprano galloise Elin Manahan Thomas et du trompettiste David Blackad­der.

Malgré les rumeurs sur le retour des Spice Girls lors de l'événement, aucune star internationale n'a été annoncé (pour le moment). Lors du mariage de Kate et William, la chanteuse britannique Ellie Goulding avait chanté lors de la réception royale.