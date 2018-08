publié le 27/08/2018 à 13:35

Plus de peur que de mal. Actuellement en pleine tournée On The Run II, le couple star, Beyoncé et Jay-Z a eu une belle frayeur, samedi 25 août 2018. Alors en pleine représentation dans l'État de Géorgie, à Atlanta, les deux artistes ont été poursuivis par un jeune homme, qui s'est invité sur la scène.



L'un des couples les plus célèbres des États-Unis s’apprêtait à quitter la scène, afin de rejoindre les coulisses, lorsque soudainement un individu, âgé de 26 ans, s'est rué vers les deux interprètes de Drunk in Love.

Les danseurs du couple sont intervenus à temps et l'ont immédiatement stoppé devant les quelques milliers de spectateurs réunis pour l'occasion. Les personnes présentes dans la salle ont toutes crié lorsque l'incident s'est produit. La scène a été enregistrée par tous les fans et diffusée rapidement sur les réseaux sociaux.

Tout est revenu à la normale quelques instants plus tard lorsque les agents de sécurité ont pris le relai. Ils ont écarté le jeune homme des lieux. Très professionnels, Beyoncé et Jay-Z ont assuré la fin du show comme si rien ne s'était passé.



Un mec a tenté d’attaquer Beyoncé et JAY Z à leur concert ¿ pic.twitter.com/4weas2iKNs — charles (@CharlesNdri_) 26 août 2018