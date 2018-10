Meghan Markle, ancienne actrice, nouvelle duchesse et future maman

publié le 15/10/2018 à 21:24

Bientôt un nouveau royal baby. Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé, pour le plus grand plaisir de la presse britannique, qu'ils attendaient un enfant pour le printemps prochain. Mais alors, qui est cette femme qui a toujours eu du mal à se faire une place ?



Elle vient de loin Meghan, d'une banlieue ghetto de Los Angeles où les apprenties actrices espèrent le rôle de leur vie en servant des cafés au snack du coin. Enfance en quête d'identité, elle la métisse, fille d'une prof de yoga afro-américaine et d'un éclairagiste irlandais. Indépendante, débrouillarde, pas bête. Diplômée en théâtre et relations internationales, elle a fait 8 ans de français.

Des cafés, elle en a servis, elle a aussi gagné sa vie en calligraphiant des cartons d'invitation. "Elle est forte en métamorphose, dit un ami, elle s'adapte". Meghan Markle perce à la télévision sur le tard, dans la série Suits.

Pas assez noire pour les rôles de noires et pas assez blanches pour les rôles de blanches Meghan Markle, en 2016 Partager la citation





Mais au cinéma, rien ou pas grand chose. "Pas assez noire pour les rôles de noires et pas assez blanches pour les rôles de blanches", dit-elle. La lutte contre le racisme est devenue l'une de ses grandes causes. Elle a toujours été fascinée par Diana et son engagement humanitaire.

Des amis comme famille

Et la voilà membre de la famille royale. "C'est la famille qu'elle n'a jamais eue", a dit Harry. Il faut dire que ses parents ont vite divorcé. Relation fusionnelle avec maman, assez distante avec papa.



Et ne parlons pas des enfants de ce dernier. La demi-sœur Samantha a écrit un livre vachard intitulé Journal de la sœur d'une princesse ambitieuse. Le demi-frère, Thomas, s'est fendu d'une lettre ouverte à Harry pour décrire sa frangine comme une femme blasée, superficielle et vaniteuse.



Avant Harry, Meghan Markle a vécu 9 ans avec le producteur Trevor Engelson. Mariage somptueux en Jamaïque, suivi d'un divorce pour "différences irréconciliables". Elle lui a renvoyé son alliance par La Poste. En fait sa vraie famille, à l'époque, ce sont ses amis. Certains sont connus comme Serena Williams, d'autres moins connus.

Un changement de vie

Sauf que sa vie a bien changé. Fini l'influenceuse avec son million de followers sur Twitter. Fini les voyages de dernière minute, les soirées branchées de Toronto. Par amour pour son prince, Meghan Markle a renoncé à faire l'actrice, elle a fermé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et elle a lâché son site internet. Elle s'adapte.



Récemment, on l'a plutôt aperçue seule. Ses amis, elle ne les voit presque plus. Ceux d'Harry ne l'acceptent pas. Elle est si loin de leur monde, cette Américaine libérale, quasi de gauche, féministe et antichasse.



Dans son nouvel entourage, elle a du mal à savoir à qui elle peut faire confiance. Heureusement il y a la reine, qui l'apprécie beaucoup, et ce bébé pour le printemps. Enfin un grand rôle.