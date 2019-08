publié le 17/08/2019 à 20:21

Prendre des vacances oui, mais l'important est de ne pas abuser. En effet, en trois semaines de congé, le vacancier perd 20 points de quotient intellectuel. D'où cette étude menée par des scientifiques allemands, qui ont mis en lumière la durée idéale des vacances. Elle tient en une règle : 8 - 1 - 5.

8, parce qu'il faut selon eux poser ses congés 8 semaines à l'avance. En effet, le fait de penser à sa future période de repos permet la sécrétion d'hormones du bonheur. 1 correspond à une semaine, soit la période maximum de congés qu'il convient de prendre. Au retour, les fameuses hormones du bonheur seront sécrétées encore cinq semaines.



La solution pour ces scientifiques allemands est donc de multiplier les périodes de congés, mais de ne prendre qu'une semaine à chaque fois. Non seulement vous serez plus performant intellectuellement, mais aussi beaucoup plus en forme physiquement.