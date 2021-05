Archie fête ses 2 ans : Elizabeth II, Kate et William célèbrent l'événement

publié le 06/05/2021 à 15:12

Pas de hache guerre en ce 6 mai 2021. Archie Mountbatten-Windsor, le fils d'Harry et Meghan fête ses deux ans et sa famille royale a tenu à lui souhaiter le meilleur pour cette nouvelle bougie.

À cette occasion, Kate et William, Elizabeth II, Charles et Camilla ont partagé des photos du petit Archie et de ses parents, pour lui souhaiter un bel anniversaire. Des clichés que le public connaît déjà puisque ce sont des photos de famille réalisées lors du baptême d'Archie, en juillet 2019. Le baptême s'était déroulé en petit comité dans la chapelle privée de Windsor avec seulement une vingtaine de personnes. Néanmoins, Archie portait le même vêtement que ses cousins George, Charlotte et Louis à leurs baptêmes, rappelle Paris Match.



La naissance d'Archie est la première qui a été autant protégée. Meghan et Harry ont rapidement précisé qu'il voulait "protéger" leur fils. Le couple et Archie avaient été victimes de racisme et d'insultes, peu de temps après sa présentation officielle au public.

Des attaques, directement en commentaire des publications du compte officiel du couple royal ou bien sur Twitter, relayées par le tabloïd britannique The Sun. Dans le viseur de ces "trolls", le physique de la duchesse de Sussex ou encore, la couleur de peau du "royal baby" - un présentateur avait d'ailleurs été licencié à la suite d'un tweet de ce genre, comparant le tout jeune Windsor à un singe.