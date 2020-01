Matt Pokora est devenu papa pour la première fois

publié le 21/01/2020 à 11:15

Un heureux événement pour Matt Pokora. Le chanteur français est devenu père pour la première fois après la naissance de son fils Isaiah ce lundi 20 janvier à Los Angeles. Sur les réseaux sociaux, l'heureux papa a publié un cliché de son enfant sur son compte Instagram : "Il était une fois Isaiah, né le 20/01/2020 ... à toi d'écrire le reste... Bienvenue mon fils. Christina, tu es mon héroïne. PS : le jour du Martin Luther King Day" a-t-il écrit.

Sa femme, la chanteuse américaine Christina Milian, se porte bien et a également publié une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle adresse un message plein d'amour à son deuxième enfant : "Et ainsi cela commence. Isaiah 20/01/20. Simplement parfait. Le monde t’appartient mon fils. On t’aime, maman & papa".

Isaiah était très attendu par ses parents, qui, depuis l’été, n'hésitaient pas à partager des photos de la grossesse à leurs fans. Le chanteur avait rapidement dévoilé qu’il attendait un petit garçon.