"J'ai un peu l'impression de faire partie des familles en France", confie Matt Pokora

publié le 19/12/2019 à 09:30

Avec près de 200.000 exemplaires vendus depuis le printemps, c'est l'un des plus gros succès de l'année au rayon disques. L'album Pyramide de M. Pokora vient d'être réédité avec plusieurs inédits.

L'année 2019 aura été dense pour l'artiste de 34 ans. Son huitième album - en forme de retour aux sources, plus urbain - aurait pu dérouter. Mais, le public a suivi notamment grâce aux tubes Les planètes ou Tombé. Matt Pokora trace ainsi son sillon dans un univers pop qui fait de lui l'un des chanteurs préférés des jeunes Français.

"De se dire que finalement le meilleur reste à venir et n'est pas passé, c'est plutôt réconfortant. Ça fait chaud au cœur. On se dit aussi que ça vaut la peine cette vie-là, tous les sacrifices que je fais pour pouvoir être là, faire ma tournée, ma famille à Los Angeles, faire les allers-retours pour essayer de contenter tout le monde", démarre Matt Pokora.

L’artiste, qui sera bientôt papa avec sa compagne Christina Milian, poursuit : "J'ai un peu l'impression de faire partie des familles en France, parce que j'ai grandi finalement sous le regard des gens. Cela fait 16 ans qu'ils me voient évoluer, réussir ou échouer en fonction des projets".

C'était une déclaration à l'enfant que je n'ai pas et ça devient une déclaration à l'enfant que je vais avoir M.Pokora





Dans la chanson Si t'es pas là - écrite par Slimane - il évoque son désir profond de devenir père. "Je parle de l'enfant que je n'ai pas, puisqu'au moment où on l'écrit, je ne savais pas que j'allais être papa. C'est ça qui est encore plus dingue, c'était une déclaration à l'enfant que je n'ai pas et ça devient une déclaration à l'enfant que je vais avoir. Et elle prend encore plus de sens et elle est encore plus touchante", confie l'artiste.

Pyramide vient de reparaître dans une version enrichie d'inédits. Matt Pokora poursuit sa tournée ce 19 décembre au soir et le 20 décembre au Zénith de Lille. Avant de repartir sur les routes dès le 6 mars 2020, avec un second passage programmé à l'AccorHotels Arena, le 14 mars 2020.