Christina Milian et Matt Pokora attendent un enfant

publié le 12/08/2019 à 16:38

"It's a Boy !" Christina Milian et Matt Pokora auront donc un fils. Le couple de stars a dévoilé sur Instagram le sexe de leur futur bébé, le 11 août 2019.



Christina Milian et Matt Pokora avaient organisé une baby shower, où ils ont découvert, tout comme leurs invités, le sexe de leur futur enfant. Matt Pokora a ainsi allumé un fumigène, dont la couleur bleue a été accueillie par des applaudissements de tous les côtés. Le bébé est attendu pour 2020. Violet Madison, la fille de Christina Milian, qu'elle a eu avec le rappeur The Dream, a elle aussi partagé la bonne nouvelle à ses abonnés : "J'en étais sûr. Mon petit frère arrive bientôt".

De son côté, Matt Pokora a expliqué : "On t'attend Mon FILS" et Christina Milian a partagé elle aussi son bonheur : "Nous sommes au-dessus de Cloud 9" [métaphore pour expliquer combien ils sont heureux]. Christina Milian et Matt Pokora avaient annoncé l'heureuse nouvelle dimanche 28 juillet avec deux photos publiées sur leurs réseaux sociaux. “La relève est assurée”, avait écrit le chanteur de 33 ans.