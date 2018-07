publié le 31/01/2018 à 19:18

Mathieu Gallet a été révoqué de la présidence de Radio France par le CSA ce mercredi 31 janvier. Le 15 janvier dernier, ce dernier a été condamné pour favoritisme lorsqu'il présidait l'Institut national de l'audiovisuel (INA). C'est une décision logique, embarrassante et insatisfaisante. Elle est logique, car Mathieu Gallet a été condamné et que l'on est dans une société de transparence, dans une démocratie d'opinion, qui fait de l'exemplarité une exigence absolue.



En même temps, c'est embarrassant parce que ça n'est pas une décision qui a été prise à l'initiative du CSA. Elle l'a été à la suite d'une prise de décision publique du gouvernement, à travers François Nyssen et donc, c'est une décision politique.

Enfin, c'est insatisfaisant parce que ceux qui ont pris la décision, le CSA, sont ceux qui avaient nommé Mathieu Gallet. Non seulement ils l'avaient nommé, mais nommé à l'unanimité ce qui signifie que d'une certaine façon, la révocation de Mathieu Gallet c'est une autoflagellation du CSA.