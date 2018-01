publié le 30/01/2018 à 15:36

La colère est grande dans les Ehpad. Lundi 29 janvier, les personnels soignants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ont entamé une grève générale inédite pour dénoncer leurs conditions de travail toujours plus difficiles.



Entre Ehpad et maison de retraite, il est parfois difficile de s'y retrouver. Si les premiers font bel et bien partie des maisons de retraite, l'inverse n'est pas forcément vrai. La principale différence repose sur la médicalisation des deux établissements.

Comme le nom l'indique, les Ehpad sont des établissements pour les personnes âgées dépendantes. Ils sont donc médicalisés et disposent, jour et nuit, de la présence de personnels soignants que ce soit de médecins ou encore d'infirmiers. L’accueil, l’accompagnement et les soins médicaux sont déterminés en fonction du degré d’autonomie du résident.

Les Ehpad se sont largement généralisés et constituent aujourd'hui la majorité des maisons de retraite. Près de 600.000 personnes vivent aujourd'hui dans l'un des 7.200 Ehpad, selon le ministère de la Santé. 400.000 personnes y travaillent.