publié le 30/01/2018 à 09:49

Les personnels des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont en grève mardi 30 janvier pour dénoncer leurs conditions de travail et leurs conséquences sur les patients.



"Cette crise n'est pas du tout le fruit du hasard", juge Frédéric Bizard, économiste et spécialiste en protection sociale et en santé. "Il y a un manque d'ambition manifeste des pouvoirs publics."

Pour l'économiste, il y a tout à repenser dans le cadre de la dépendance, avec le vieillissement de la population. Les villes, les logements... doivent être adaptés, "et ce ne sont pas les 50 millions du gouvernement qui vont suffire".

"Les gens en Ehpad ne s'attendaient à ne pas vieillir aussi longtemps, et à ne pas vieillir seuls", explique Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et spécialiste des âges de la vie. Un décalage violent selon le philosophe : "C'est pire que la mort". "Il faut redonner une ambition politique" à cette question, affirme le philosophe.