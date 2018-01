Favoritisme à l'INA : Mathieu Gallet condamné à un an de prison avec sursis

publié le 15/01/2018 à 14:17

Le président de Radio France Mathieu Gallet a été condamné lundi 15 janvier par le tribunal correctionnel de Créteil à un an de prison avec sursis pour "favoritisme" pendant son mandat à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel (INA).



Mathieu Gallet, qui a présidé l'INA entre 2010 et 2014, a également écopé d'une amende de 20.000 euros. Le tribunal s'est montré plus clément que le parquet qui réclamait 18 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende.

Le PDG de Radio France a va faire appel de sa condamnation, ont annoncé ses avocats.