Margot Kidder, alias Loïs Lane dans "Superman", s'est suicidée par overdose

publié le 09/08/2018

L'actrice Margot Kidder, célèbre pour son rôle de Loïs Lane dans la saga Superman, s'est suicidée par overdose, a annoncé sa fille mercredi 8 août. Celle-ci s'est dite soulagée que la vérité soit révélée. La comédienne avait été retrouvée dans sa maison du Montana par une amie, le 13 mai dernier.



Au moment de son décès, sa manager avait annoncé que Margot Kidder était décédée "paisiblement, dans son sommeil". Mais le rapport publié ce mercredi 8 août par les autorités indique que l'actrice est décédée à 69 ans "à cause d'une overdose volontaire de drogues et d'alcool".

La fille de Margot Kidder, Maggie McGuane, a admis qu'elle était au courant dès le départ des circonstances de la mort de sa mère. "C'est un soulagement que la vérité soit enfin révélée", a-t-elle déclaré à l'agence de presse AP, afin d'éviter un quelconque "nuage de honte".



Actrice et activiste

Margot Kidder est célèbre pour son interprétation de la journaliste Loïs Lane, la compagne de Superman, dans les 4 premiers films consacrés au super-héros, entre 1978 et 1987. Elle y rendait la réplique à Christopher Reeve, décédé en 2004. Margot Kidder a également fait une apparition en 2004 dans la série Smallville, qui raconte la jeunesse du super-héros, et a également joué dans le thriller de Brian de Palma Sœurs de sang (1973).



Bipolaire, l'actrice souffrait de dépression depuis de nombreuses années, et s'est battue pour sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Margot Kidder était également engagée pour la cause environnementale. Elle a été arrêtée en 2011 à Washington lors d'une manifestation contre la construction controversée de la pipeline Keystone XL, acheminant le pétrole canadien aux États-Unis.