KRYPTON "Save My World" Trailer [HD] Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Ian McElhinney

publié le 10/01/2018 à 18:11

Avant Superman et son père Jor-El, il y a avait Seyg-El, le grand-père. Pour la première fois de l'histoire de l'Homme acier, les fans pourront découvrir ses origines dans une série.



Prévue le 21 mars prochain sur SyFy, elle se déroulera donc bien avant la naissance de Superman, quand sa famille en disgrâce, les El, essaie d'instaurer la paix sur Krypton. Avec ce nouveau trailer, on en apprend plus sur l'intrigue portée par Cameron Cuffe (Florence Foster Jenkins) dans le rôle de Seyg-El.



Seyg-El doit tout faire pour tenter de sauver Krypton, menacée de destruction. Mais sa mission sera bouleversée par l'arrivée d'Adam Strange, venu du futur.

Archéologue et justicier, Adam Strange prévient Seyg-El qu'un homme du futur est sur Krypton pour en empêcher sa destruction et donc l'avènement de Superman. Rappelons-le, Kal-El devient Superman parce que ses parents l'envoient sur Terre juste avant l'explosion de Krypton. Si la planète reste intacte, notre monde ne connaîtra jamais l'Homme acier.

La mission de Seyg-El sera donc doublement périlleuse, il devra protéger sa famille et faire en sorte que sa planète et sa civilisation disparaissent... "L'histoire de ma famille ne raconte pas comment nous sommes morts, mais comment nous avons vécu", explique le jeune homme en voix-off du trailer.