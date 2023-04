"Loft Story" : comment l'émission, lancée il y a 22 ans, a marqué l'histoire de la télévision

"11 célibataires coupés du monde (...) Au bout de 70 jours, il n'est restera plus que deux". 26 avril 2001, le premier épisode de Loft Story était diffusé sur M6 à 20h50. La toute première émission de téléréalité française était présentée par Benjamin Castaldi, jeune animateur alors âgé de 30 ans, depuis un petit plateau avec seulement quelques dizaines personnes dans le public.

Les 11 candidats, 5 filles et 6 garçons, sont accueillis dans un loft de 225 mètres carrés, dans lequel tout est fait pour qu'ils passent du temps en activité devant les caméras. Le but du jeu : les observer au quotidien. C'est ensuite le public qui, en votant, choisit quels candidats doivent quitter l'aventure au fil des semaines.

Un programme très critiqué

Loft Story était la première émission de téléréalité d'enfermement, concept très critiqué à l'époque. Les candidats étaient surveillés, filmés quasiment 24h/24 par 26 caméras et 50 micros, et complètement coupés du monde. Ils n'avaient accès ni à la presse, ni à la télévision, la radio ou à leur téléphone portable. L'émission a rencontré un franc succès auprès de millions de téléspectateurs, mais elle a aussi créé la polémique. Certains pointaient du doigt une émission "télé-poubelle", des manifestants ont même tenté de prendre d'assaut les studios de l'émission et ont déversé des déchets devant le siège de M6 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).



Loft Story, c'est aussi des concepts novateurs, largement repris dans les émissions du PAF, comme le confessionnal, une pièce insonorisée dans laquelle les candidats s'enferment face caméra pour livrer leurs confidences. Un concept devenu l'un des codes de la téléréalité le plus courant. L'émission a aussi propulsé le marketing télévisuel dans une autre dimension. Des inconnus du grand public sont devenus des "stars" dont on a suivi l'évolution pendant des dizaines d'années, comme Loana, candidate célèbre révélée par la première saison du Loft.

Ce mois-ci, le groupe M6 réitère l'expérience avec sa nouvelle émission Love Island, diffusée à partir de 19h50 sur W9 : 11 célibataires intègrent une villa pour tenter de trouver l'amour. Comme un air de déjà-vu.

