Love Island : qu’est-ce que cette nouvelle téléréalité de W9 ?

Après des années de Marseillais, W9, la chaîne du groupe M6 mise sur une nouvelle téléréalité. Diffusée à l'époque sur Amazon Prime puis annulée au bout de quelques jours pour cause de pandémie de Covid-19, Love Island fait son grand retour sur les écrans français ce lundi 24 avril. Elle est lancée exceptionnellement à 23h10 sur la M6 juste après Mariés au premier regard. Les épisodes seront ensuite diffusés en quotidienne à 19h50 sur W9.



Le concept de ce dating show présenté par Delphine Wespiser est simple : 11 célibataires anonymes vont vivre ensemble pendant plusieurs semaines dans une villa située sous le soleil espagnol des Canaries afin d'y trouver l'amour. Tout au long de l'aventure, de nouveaux célibataires feront leur entrée dans la villa et devront rebattre les cartes du jeu. Au fil des histoires, les relations se feront et se déferont. Mais attention, chaque participant devra également séduire le public pour tenter de remporter une somme d'argent. Les téléspectateurs et les internautes voteront pour leur couple préféré via une application spécialement dédiée.

"C’est un programme important dans le renouvellement de l’access de la chaîne, souligne Jérôme Fouqueray, le directeur général de W9. La marque Love Island est un succès mondial, notamment au Royaume-Uni, et repose sur une nouvelle écriture, avec des candidats aux profils nouveaux. Cela installe une relation différente avec les téléspectateurs".

