Lionel Messi a fêté ses 35 ans à Ibiza

Ce sont encore les vacances pour Lionel Messi et les autres joueurs du PSG. Les entrainements reprendront le lundi 4 juillet, et l'attaquant argentin a profité de cette pause pour célébrer son anniversaire, entouré de sa famille et de ses amis.

Actuellement en vacances à Ibiza avec ses proches, le septuple Ballon d'Or a notamment convié les footballeurs argentins Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso, Nicolas Tagliafico, Angel Di Maria et Javier Pastore.

La soirée a largement été partagée sur les réseaux sociaux. Lionel Messi a ainsi posté une photo de lui et de sa partenaire, Antonella Roccuzzo, accompagnés d'une immense pièce montée bleue ornée d'un "35" doré, l'âge du joueur du PSG. Le couple pose avec un grand sourire devant un mur de ballons. L'ex-star du Barça a tenu à remercier aussi les personnes qui lui ont souhaité son anniversaire : "Merci beaucoup pour tous les messages et félicitations"

