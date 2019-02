publié le 06/02/2019 à 23:12

C'est une candidature qui ne manquera pas d'attirer l'attention. Brigitte Bardot a dévoilé à Nice-Matin qu'elle allait s'engager pour les prochaines élections européennes de mai prochain sous l'étiquette du Parti animaliste, une formation politique consacrée à la défense des animaux.



Cette annonce intervient en pleine bataille de lettres ouvertes entre l'actrice culte du cinéma français et le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Brigitte Bardot lui reproche notamment la décision de prolonger la période réglementaire de la chasse à l'oie cendrée et l'a qualifié de "lâche assassin par chasseurs interposés".

Son combat auprès des animaux va donc se poursuivre jusque sur la scène politique, au sein d'un parti qui devrait "fusionner" pour cette échéance transnationale avec REV, "le nouveau parti écologiste au service du vivant", porté par le journaliste Aymeric Caron.

L'actrice a également spécifié au quotidien régional que même si elle s'est déclarée favorable au mouvement des "gilets jaunes" dès le mois de novembre, elle préfère ne pas s’engager auprès de lui lors des élections européennes afin de privilégier la cause animale qui demeure "sa raison de vivre".